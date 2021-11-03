Apple планирует сократить производство планшетов iPad. Говорят, что не хватает комплектующих, а спрос на новые iPhone 13 слишком велик и компании пришлось сделать нелегкий выбор. Так и представляется сидящий у огромной стеклянной стены Тим Кук, который грустно смотрит вдаль и принимает серьезное решение. Но будем откровенны: Apple давно научилась скрывать истинные мотивы тех или иных действий. Так что же на самом деле произошло и как этот «дефицит компонентов» скажется на российском рынке?

Уже несколько лет подряд значительный хронометраж в презентациях Apple уделяется заботе об экологии и переходу на «зеленые» технологии. Забавно, что в России «зеленью» еще с 1990-х называют деньги в честь доллара, и в случае Apple «зеленые» технологии превращаются в не менее зеленые денежные знаки.

Всё началось с проводов и кабелей — их оплетка первой пала жертвой заботы об экологии и принесла серьезные деньги Apple. Замена более прочных, но менее экологичных материалов на «правильные» имела ровно два последствия. Первое — кабели начали быстрее выходить из строя. Второе — доходы от аксессуаров у Apple резко пошли в рост. Совпадение? Сами знаете.

Когда эта экономия достигла потолка, Apple придумала новый способ под эгидой заботы об экологии получить серьезные доходы. Было объявлено, что зарядные устройства — это зло и надо бы изъять их из стандартной комплектации смартфонов. О том, что уменьшение размеров коробки со смартфоном оборачивается гигантской экономией на логистике, Тим Кук по традиции умолчал. К черту подробности, на кону — существование планеты! В результате за год продажи адаптеров питания Apple в одной только России выросли в шесть раз. И стоит поаплодировать корпорации: одним ударом были срезаны расходы на доставку продукции и увеличены доходы от продажи аксессуаров.

К сожалению для Тима Кука, любая подобная схема скрытого стимулирования доходов компании имеет свои пределы. А в случае с зарядными устройствами и вовсе некрасиво получилось — то в Европе законники потребовали вернуть зарядки в комплектацию, то в Китае компанию ждут в суде всё по тому же поводу. И тут кто-то подсказал Тиму Куку отличный аргумент на все случаи жизни: «дефицит компонентов». Им можно объяснить практически всё. Создание искусственного дефицита, снятие с производства и продаж популярных моделей прошлых лет, да что угодно. И Apple немедленно воспользовалась появившейся лазейкой.

В реальности определенный дефицит высокотехнологичных компонентов для бытовой и даже автомобильной электроники действительно присутствует. Но касается он скорее самых дорогих чипов, которые яростно скупают адепты криптовалютной церкви. В обозримом будущем этот шабаш с добычей цифровых бус не прекратится, но Apple от этого «кризиса» пострадала меньше остальных. Дело в том, что компания заранее зафрахтовала все мощности, до которых смогла дотянуться, и с производством новейших устройств у нее проблем нет, о чем, к слову, Тим Кук рассказал на конференц-звонке с аналитиками по итогам финансового квартала. А вот компоненты для старых устройств Apple приходится покупать на открытом рынке. Где спрос сильно превышает предложение. Где ситуация очень похожа на энергетический кризис в Европе, где газ как бы есть, но по такой цене, что покупать его себе дороже.

Для беспокойства нет никаких причин. Как и другие «дефицитные» устройства вроде видеокарт и игровых приставок последнего поколения, вы спокойно можете приобрести что угодно с наценкой у подсуетившихся спекулянтов. Но ни одной причины делать это нет, по крайней мере с прагматичной точки зрения. Просто новое поколение устройств недалеко ушло от тех, что выпускали два и даже три года назад. Так что для паники нет причин.

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