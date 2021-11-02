На Украине возбудили дело о разжигании национальной розни за критику спортсменов

На Украине возбудили уголовное дело о разжигании национальной розни в отношении экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион и писательницы Ларисы Ницой. Дело касается фактов оскорбления в отношении украинских спортсменов за общение с россиянами и использование русского языка. Об этом 2 ноября пишет агентство «Украинские новости» со ссылкой на полицию Украины.

«Дело было открыто в октябре и расследуется по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам»)», — сообщили журналисты.

Дело возбуждено из-за высказываний Ницой и Фариона в отношении сборной Украины по футболу и других украинских спортсменов.

11 августа украинская писательница Лариса Ницой обвинила украинских олимпийцев в «щебете» на русском языке и заявила, что спортсмены ведут психологическую войну против украинского общества и ломают его.

6 августа Ницой предложила называть русский язык московским, а Россию — Московией.

Высказывание Фарион касалось украинской легкоатлетки Ярославы Магучих. На Олимпиаде в Токио после получения бронзы она обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, получившей золото. Фарион в жесткой форме заявила, что за такой поступок Магучих надо лишить гражданства, а также назвала ее биологическим мусором.

С 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка в стране законодательно урегулирован, им является украинский.

На Украине с 2019 года, когда вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», ведется борьба с русским языком. Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.