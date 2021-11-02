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Крым признали одним из самых урожайных регионов

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Крым вошел в топ-5 регионов по урожаю плодово-ягодных культур. Аграрии республики собрали около 100 тыс. т этой продукции, став пятыми в стране по этому показателю. Об этом сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Сейчас продолжается уборка основной плодовой культуры Крыма — яблок. Уже собрано порядка 94 тыс. т. Аграрии собрали урожай с 6 тыс. га, еще неубранными остается более 700 га.

Также в Крыму собрали порядка 5 тыс. т косточковых культур: черешни, персиков и слив, а также около 1 тыс. т ягод.

Лидерами по сборам стали аграрии Краснодарского края, Воронежской, Липецкой областей, а также Кабардино-Балкарии.

По словам крымского вице-премьера, которые приводит ИА «Крыминформ», за последние пять лет аграрии увеличили производство плодово-ягодной продукции почти в два раза. Увеличились и площади закладки садов.

А по итогам этого года в России ожидается рекорд — не менее 1,5 млн т плодов и ягод. В ближайшие пять лет урожай планируется увеличить до 2,2 млн т в год.

В середине октября сообщалось, что с начала этого года сельхозпроизводители Крыма получили 1,6 млрд рублей поддержки. Освоение федеральных средств господдержки АПК республики с начала года составило 82%.

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