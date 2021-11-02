Губернатор Ульяновской области допустил продление нерабочих дней после 7 ноября

Если стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Ульяновской области не удастся, нерабочие дни в регионе могут продолжиться после 7 ноября. Об этом 2 ноября на заседании штаба по развитию региона заявил губернатор Алексей Русских.

«Некоторые регионы уже продлевают локдаун. Не исключено, что и нам придется пойти по такому пути, если не получится сбить всплеск заболеваемости», — сказал он.

Согласно актуальным данным, в Ульяновской области лабораторно подтверждено всего 96 294 случая COVID-19, из которых 585 выпали на последние сутки. Скончались 3053 человека, выздоровели 85 016.

1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. По словам губернатора региона Андрея Никитина, власти ужесточат требования к работе организаций. При этом ряд из них закроют.

В тот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости ускорить вакцинацию от COVID-19 в 10 российских регионах. Также он отметил, что введенный президентом России Владимиром Путиным режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты.

Тогда же руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев коронавируса, но говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Она уточнила, что прирост новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается в 78 регионах страны, а снижение — в двух регионах.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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