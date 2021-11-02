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Реконструкцию очистных сооружений завершат в Арсеньеве до 15 ноября

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В городе Арсеньеве (Приморский край) завершается масштабная реконструкция водопроводных очистных сооружений. Губернатор Олег Кожемяко проинспектировал ход работ 30 октября в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на объекте задействованы 40 человек. Им осталось проложить 450 м трубопровода и благоустроить прилегающую территорию.

Губернатор поручил полностью завершить монтаж к 15 ноября, а пусконаладочные работы — до 1 декабря.

«В декабре станция должна быть готова к работе по очистке воды. Это решит вопрос обеспечения чистой водой жителей Арсеньева», — подчеркнул Кожемяко.

По данным РИА «Восток-Медиа», реконструкция очистных сооружений в районе водохранилища на реке Дачной началась два года назад. Работы ведутся в рамках краевой госпрограммы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020–2027 годы.

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