Реконструкцию очистных сооружений завершат в Арсеньеве до 15 ноября
В городе Арсеньеве (Приморский край) завершается масштабная реконструкция водопроводных очистных сооружений. Губернатор Олег Кожемяко проинспектировал ход работ 30 октября в ходе рабочей поездки в муниципалитет.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на объекте задействованы 40 человек. Им осталось проложить 450 м трубопровода и благоустроить прилегающую территорию.
Губернатор поручил полностью завершить монтаж к 15 ноября, а пусконаладочные работы — до 1 декабря.
«В декабре станция должна быть готова к работе по очистке воды. Это решит вопрос обеспечения чистой водой жителей Арсеньева», — подчеркнул Кожемяко.
По данным РИА «Восток-Медиа», реконструкция очистных сооружений в районе водохранилища на реке Дачной началась два года назад. Работы ведутся в рамках краевой госпрограммы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020–2027 годы.