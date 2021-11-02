В Новгородской области с 8 ноября усилят антиковидные ограничения

В Новгородской области введут дополнительные антиковидные ограничения, в рамках которых будет приостановлена работа заведений общепита, кинотеатров и концертных залов на период нерабочих дней, продленных с 8 ноября по 15 ноября. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил губернатор области Андрей Никитин в видеообращении, опубликованном на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

«Динамика [заболеваемости COVID-19 – Ред.], к сожалению, нарастающая. И в этой ситуации я принял решение ввести дополнительные ограничения, начиная с 8 числа, то есть с понедельника по воскресенье следующей недели. Это будет касаться приостановления работы кинотеатров, концертных залов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и всех остальных объектов, которые оказывают бытовые услуги за исключением тех услуг, которые оказываются без посещения объектов», — заявил Никитин.

Губернатор добавил, что с 8 ноября также «на неделю приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания за исключением тех, которые работают на производстве, и тех, которые оказывают услуги навынос».

1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. По словам губернатора региона Андрея Никитина, власти ужесточат требования к работе организаций. При этом ряд из них закроют.

В тот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости ускорить вакцинацию от COVID-19 в 10 российских регионах. Также он отметил, что введенный президентом России Владимиром Путиным режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты.

Тогда же руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев коронавируса, но говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Она уточнила, что прирост новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается в 78 регионах страны, а снижение — в двух регионах.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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