Ректор ГИТИСа рассказал о работе Боякова во МХАТе

Бывшего художественного руководителя МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова есть за что благодарить. Так информацию о его уходе из театра прокомментировал «Известиям» ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Прежде всего за само здание: он поменял кресла в зале, обновил фойе, сделал с помощью мониторов так, что это здание стало обращать на себя внимание», — рассказал Заславский.

Как он продолжил, Бояков привлек в театр новую аудиторию. Так, на спектакль Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни» билеты в партер раскупали полностью, от первого до последнего ряда.

Одновременно слова худрука театра расходились с делами.

«Когда его приглашали во МХАТ, была идея о совместном управлении с Татьяной Дорониной. Но этого не сложилось. Было бы логично, чтобы он приглашал многих крупных режиссеров, но зачастую он давал карт-бланш тем фигурам, которые этого не заслуживали», — полагает Заславский.

При этом Бояков стал активно ставить спектакли самостоятельно в отсутствие профессионального режиссерского образования. Для театра уровня МХАТа это стало нонсенсом, считает ректор ГИТИСа.

«Тем не менее я не ожидал, что отставка его произойдет так скоро, думал, что какое-то время они с Кехманом поработают вместе», — заключил он.

Ранее в этот день заслуженный артист России, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев рассказал «Известиям», что за время работы Боякова на посту художественного руководителя МХАТа в театре появилось больше публики, туда пришли работать приличные артисты.

Как «Известиям» рассказал народный артист России, худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз, Бояков за два года работы во МХАТе «создал жизнь». До прихода режиссера в театре было «болото».

Накануне вечером Эдуард Бояков написал заявление об уходе с поста художественного руководителя МХАТ имени Горького. По его словам, директор Владимир Кехман предложил ему написать заявление, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.

О том, что генеральным директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры РФ 27 октября.

Резонанс вокруг театра вызвала премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади. На одну из главных ролей была приглашена телеведущая Ольга Бузова, она исполнила роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, которая «вызывает у всех усмешку». 31 августа худрук Бояков сообщил о продлении контракта с ней на участие в постановке.