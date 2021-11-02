Более 1300 населенных пунктов Татарстана лишены доступа к интернету

В 1335 населенных пунктах Татарстана до сих пор нет интернета, заявил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Альберт Яковлев.

«В этих деревнях нет возможности на смартфоне пользоваться «Госуслугами», пользоваться мессенджерами или посмотреть видеоролик с YouTube», — рассказал он.

По словам Яковлева, в 2022 году стартует реализация программы по обеспечению мобильным доступом в интернет малочисленных населенных пунктов РФ, передает Inkazan.ru. В Татарстане насчитывается 624 населенных пункта численностью от 100 до 500 человек, в которых нет Сети. Для них потребуется около 1,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что развивать сотовую связь и доступ к интернету будут в рамках проекта «Хабаровский край на связи». Мобильным интернетом планируется обеспечить 36 населенных пунктов региона, в которых проживает порядка 15 тыс. жителей. Как рассказали в министерстве информационных технологий и связи края, в небольших отдаленных поселках региона долгожданные услуги будут запущены к концу текущего года.