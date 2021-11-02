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В ЦБ ответили на инициативу НСФР освободить кредитки от ограничений на займы

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Если вывести кредитные карты из-под действия механизма количественных ограничений выдач необеспеченных потребкредитов Центробанка, это создаст предпосылки для регулятивного арбитража и необоснованных рыночных преимуществ для участников рынка с высокой долей кредиток в портфеле займов. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе Банка России во вторник, 2 ноября.

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Ранее в этот же день СМИ сообщили, что Национальный совет финансового рынка (НСФР) России попросил освободить кредитки от количественных ограничений регулятора. Отмечалось, что соответствующую копию замечаний и предложений к законопроекту, наделяющему ЦБ правом вводить ограничения, НСФР направил председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Проект закона готовится ко второму чтению, его планируется рассмотреть и принять до 1 декабря этого года.

В Центробанке объяснили нежелание освободить кредитные карты от количественных ограничений тем, что различие между классическими аннуитетными кредитами, выдаваемыми наличными средствам, и кредитками «во многом условно». Там добавили, что распространенной практикой на рынке является предоставление аннуитетных кредитов с перечислением денег на кредитку, а также возможность снятия наличных по кредитной карте.

В марте группа депутатов во главе с Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о праве Банка России вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых кредитов, кроме ипотеки и автокредитов. 21 октября документ приняли в первом чтении ГД.

ЦБ начал обсуждать с правительством возможность получения регулятором законодательного права о вводе ограничений для банков на кредитование людей с долгами в марте. Впервые о планах законодательно закрепить за собой полномочия по установлению таких ограничений Центробанк заявил в 2019 году.

В феврале 2021 года глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила включать в расчет полной стоимости потребительских займов все дополнительные услуги, чтобы банки не практиковали высокие скрытые комиссии.

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