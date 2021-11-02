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Власти Бахрейна призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан

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Власти Бахрейна призвали граждан страны как можно скорее покинуть Ливан на фоне конфликта, который разгорелся из-за заявлений ливанского министра информации об агрессивной политике арабской коалиции в Йемене. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает МИД Бахрейна.

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«МИД Королевства Бахрейн призывает всех граждан, которые в настоящее время находятся в Ливане, немедленно покинуть страну, учитывая ухудшение ситуации, которая требует предпринять все меры предосторожности», — говорится в публикации на сайте министерства.

29 октября МИД Бахрейна вслед за Саудовской Аравией потребовал от посла Ливана покинуть королевство в течение 48 часов. Уточнялось, что данное решение связано с «неприемлемыми и оскорбительными заявлениями, сделанными недавно ливанскими официальными лицами». Как подчеркнули в министерстве, высылка посла никак не отразится на проживающих в Бахрейне ливанских гражданах.

В тот же день о высылке посла Ливана объявила Саудовская Аравия. Также власти страны отозвали своего посла в данной стране для консультаций. При этом премьер-министр Ливана Наджиб Микати выразил сожаления о принятом решении Саудовской Аравии и заявил, что надеется на пересмотр королевством данной позиции.

Напряжение в отношениях между этими странами возникло 27 октября после публикации отрывков интервью министра информации Ливана Георга Кордахи, где он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, а повстанцы-хуситы вынуждены обороняться.

Как пояснил ранее Микати, свое заявление Кордахи сделал еще до своего назначения министром и «не представлял официальную позицию правительства, особенно касаемо йеменского вопроса и отношений между Ливаном и арабскими братьями».

С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015-го на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Договоренности, которых достигли стороны конфликта в конце 2018 года на переговорах в Швеции, так и не были выполнены.

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