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Skoda возобновила производство автомобилей в Чехии

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Чешская компания Skoda возобновила выпуск автомобилей на своих предприятиях. Об этом 2 ноября сообщает «Автостат».

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Причиной почти двухнедельной остановки был недостаток электронных компонентов, используемых для сборки автомобилей. Отмечается, что в 2021 году компания выпустит на 250 тыс. машин меньше, чем указано в производственном плане.

Компания ожидает, что ситуация с поставками полупроводников стабилизируется в IV квартале 2021 года и далее, а затем постепенно ослабнет во второй половине 2022 года.

За первые три квартала 2021 года в Россию было поставлено 72,6 тыс. автомобилей, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

8 июля сообщалось, что Skoda начинает принимать заказы в России на кроссовер Karoq с новым турбомотором объемом 1,4 л мощностью 150 л.с. и новой семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Автомобиль с новым мотором развивает скорость до 192 км/ч, а разгон до 100 км/ч происходит за 8,9 с.

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