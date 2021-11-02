Приземлившемуся в Киеве самолету с россиянами не дали улететь в Москву

Самолет авиакомпании WizzAir, летевший из Будапешта (Венгрия) в Москву, приземлился в Киеве из-за тумана в российской столице. Об этом 2 ноября сообщает РЕН ТВ.

Информацию подтверждает сайт аэропорта Внуково, куда должен был прибыть рейс. Из данных онлайн-табло следует, что Airbus A321 вылетел из Будапешта в 08:15, а в 15:25 он приземлился в украинской столице.

По предварительным данным, Киев не разрешил рейсу лететь в Москву, поэтому Airbus отправился обратно в Будапешт. Отмечается, что на борту находилось большое количество граждан России.

Густой туман окутал улицы Москвы ночью. На некоторых улицах видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

В московских аэропортах из-за непогоды ранее отменили 31 рейс, еще 118 задерживаются.

Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.