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Франция ожидает ответа от России по встрече в нормандском формате

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Представитель МИД Франции 2 ноября заявил на брифинге, что Париж по-прежнему ожидает от Москвы ответа на предложения о встрече в нормандском формате на уровне министров.

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В МИД Франции напомнили, что договоренность об организации министерской встречи была достигнута 11 октября в ходе переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель, президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

«Мы неоднократно предлагали даты этой встречи. Мы по-прежнему ждем ответа от российской стороны с целью скорейшего проведения этой встречи», — заявил представитель французского МИДа.

Ранее, 31 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российский МИД передал коллегам по нормандскому формату — Германии, Украине и Франции — предложения о темах предстоящей встречи. Российская сторона ожидает ответа от зарубежных коллег.

25 октября посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявлял о том, что встреча в нормандском формате в настоящее время готовится, однако дата еще не определена.

17 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил перспективы встречи в нормандском формате. По его словам, для такого сценария необходима подготовка фундамента. Также пресс-секретарь президента России указал на то, что на Украине в настоящее время внедряют законопроект о переходном периоде, предполагающий выход Киева из Минских договоренностей.

Песков добавил, что с украинским лидером очень сложно вести переговоры, так как он считает Россию участником конфликта в Донбассе, хотя это не соответствует действительности.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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