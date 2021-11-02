Старейший в России ветеран Великой Отечественной войны умер в возрасте 105 лет

В Северной Осетии скончался старейший в РФ ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Ему было 105 лет. Об этом 2 ноября сообщил глава республики Сергей Меняйло в Facebook.

«Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории», — говорится в сообщении.

Тимофей Георгиевич принимал участие в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Победу встретил в Австрии. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».