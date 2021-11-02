Якутия получит 33 млн рублей на приобретение концентратора кислорода

Республика Саха (Якутия) получит из федерального бюджета 33 млн рублей на покупку концентратора кислорода, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом с дыхательной недостаточностью. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Как рассказал глава республики Айсен Николаев, в регион поступит концентратор с высокой производительностью — свыше 1 тыс. л/мин. Минздраву Якутии поручено отработать все необходимые процедуры для поступления выделенных денег.

По данным на 2 ноября 2021 года, в Якутии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 38 человек. Потребность медучреждений в кислороде увеличилась, пишет ИА SakhaNews.

Решение о выделении дополнительных средств на приобретение концентраторов было объявлено 1 ноября на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В общей сложности на закупку, доставку и установку 157 единиц оборудования выделено 5 млрд рублей. Оно поступит в 50 регионов.

2 ноября главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал в интервью «Известиям», что сейчас в стране открыто больше 290 тыс. коек и это рекорд по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости, когда работало максимум 270 тыс. коек. При этом он отметил, что доля свободных коек достаточно низка.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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