«Газпром» отказался бронировать допмощности через Украину и Польшу на I квартал

Российская компания «Газпром» отказалась от бронирования дополнительных мощностей для прокачки газа через ГТС Украины, а также польского участка газопровода «Ямал-Европа» на I квартал следующего года. Об этом свидетельствуют данные специализированных платформ Regional Booking Platform (RBP) на 2 ноября.

На прошедшем во вторник аукционе предлагалось забронировать мощности для транзита 9,8 млн куб. м. газа в сутки на украинской газоизмерительной станции «Суджа» и 5,2 млн — на ГИС «Сохрановка». По завершении торгов предложение так и остались невостребованным.

Одновременно с этим «Газпром» не стал бронировать на первый квартал 2022 года мощность участка газопровода «Ямал-Европа» в Польше. Согласно данным RBP, в ходе сегодняшнего аукциона по этой позиции было предложено 89 млн куб.м. в сутки.

Ранее, 1 ноября, гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что суточный транзит российского природного газа через Украину сократился более чем на треть по сравнению с 1 октября. По его словам, 1 октября объем транзита российского газа через Украину составил 86 млн куб. м в сутки, а 1 ноября — 57 млн. Макогон отметил, что «Газпром» оплачивает транзитные мощности на 109 млн куб. м.

26 октября глава компании рассказал, что Украина предложила России продлить газовый транзитный контракт уже сейчас и не ждать истечения срока действующего соглашения в 2024 году. По его словам, Киев готов подписать контракт на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год.

20 октября национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, где сообщила о сложившейся на рынках энергетических ресурсов страны катастрофической ситуации. В организации отметили, что в 2021 году резко выросла стоимость энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий оказалась в четыре-пять раз выше, чем у конкурентов.

Ранее, 13 октября, президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, подчеркнул глава государства.

Транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

Долгосрочный договор «Газпрома» с Варшавой истек еще в прошлом году, поэтому на газовый период 2020-2021 компания бронировала мощности через аукцион. Мощности на текущий газовый год компания также выкупать не стала.