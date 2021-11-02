Зеленский подписал указ о расширении санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый пакет санкций против РФ. В частности, под ограничения попали граждане России, имеющие отношение к организации и проведению выборов в Госдуму на территории Крыма. Соответствующие указы опубликованы, во вторник, 2 ноября, на сайте главы государства.

«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций. — Ред.)», — говорится в указах.

Пакет новых ограничений затронул порядка 140 физических и 50 юридических лиц, пишет «Газета.Ru».

15 октября СНБО также ввел персональные санкции в отношении людей, причастных к организации выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. Всего в списке значились 237 человек. Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, ограничения введены против причастных к проведению «незаконных выборов» на территориях, которые Киев считает временно оккупированными.

До этого, 5 октября, Украина ввела санкции против участников выборов в Госдуму в Крыму, а также в отношении членов избирательных комиссий. В соответствующем указе президента страны содержались фамилии 33 кандидатов в депутаты от различных политических партий РФ и самовыдвиженцев, а также 54 членов комиссий Крыма, шести сотрудников ФСБ.

17 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. В Киеве считают, что на этих территориях Россия якобы не имеет права проводить выборы.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в двух регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.