В НСФР предложили освободить кредитки от количественных ограничений ЦБ

Национальный совет финансового рынка (НСФР) России попросил исключить кредитные карты из-под действия планируемого механизма по ограничению выдачи потребительских кредитов. Об этом сообщают «Ведомости» 2 ноября со ссылкой на копию замечаний и предложений к законопроекту, наделяющему Центробанк правом вводить ограничения, председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову от 25 октября.

Проект закона готовится ко второму чтению, его планируется рассмотреть и принять до 1 декабря.

В совете отметили, что кредитки подпадают под действие нового закона, так как фактически при их использовании банк выдает необеспеченный заем. При этом они указали, что на каждой карте установлен определенный лимит. Он зависит от индивидуальных характеристик заемщика: уровня доходов, кредитной истории, платежной дисциплины. Однако может случиться, что общий размер задолженностей, ранее отвечавший требованиям, перестает им соответствовать из-за интенсивного использования кредитной карты. Банки хотят, чтобы такие случаи не были нарушением закона.

В НСФР предложили отдельно уточнить, что количественные ограничения могут касаться только необеспеченного потребкредитования. Текущая версия закона подразумевает, что количественные ограничения распространяются на любые кредиты физическим лицам.

Аксаков заявил газете, что в Госдуме рассмотрят позицию участников рынка в рабочем порядке. Он добавил, что комитет вряд ли поддержит предложение НСФР, так как это «не соответствует сложившейся концепции нового регулирования».

В марте группа депутатов во главе с Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о праве ЦБ вводить прямые количественные ограничения на выдачу ряда кредитов. Проект должен наделить регулятор правом устанавливать прямые количественные ограничения отдельных видов потребительских ссуд и займов, кроме ипотеки и автокредитов. 21 октября документ приняли в первом чтении ГД.

В конце октября первый заместитель председателя регулятора Ксения Юдаева написала в блоге на сайте проекта Банка России «Эконс», что ЦБ в рамках новых полномочий не планирует вводить жесткие количественные ограничения на выдачу кредитов. Она рассказала, что Центробанк будет регулировать только доли кредитов с высоким риском, давая возможность банкам использовать эти лимиты для кредитования тех, чьи риски, по оценке банка, ниже.