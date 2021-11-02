Читатели Fox News восхитились стремлением Путина укрепить оборону России

Читатели американского новостного портала Fox News положительно оценили заявление президента России Владимира Путина о намерении укреплять оборону страны в ответ на действия Североатлантического альянса (НАТО).

«России очень повезло иметь такого сильного лидера, как Путин», — отметил один из комментаторов.

«Должно быть приятно иметь сильного лидера с умом», — предположил другой читатель.

Некоторые пользователи сравнили политику российского лидера и президента США Джо Байдена.

«Дорогой мистер Путин, ваша страна избавилась от коммунизма, а у нас он процветает благодаря Байдену, демократам, СМИ и корпорациям. <...> Будущее за вами, а нам хана», — подчеркнул пользователь.

«Я доверяю Путину больше, чем администрации Байдена», — говорится в другом комментарии.

«Президент Путин, не беспокойтесь, Запад подрывает сам себя», — написал еще один читатель портала.