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Читатели Fox News восхитились стремлением Путина укрепить оборону России

Читатели Fox News: России повезло с таким лидером, как Путин
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Читатели американского новостного портала Fox News положительно оценили заявление президента России Владимира Путина о намерении укреплять оборону страны в ответ на действия Североатлантического альянса (НАТО).

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«России очень повезло иметь такого сильного лидера, как Путин», — отметил один из комментаторов.

«Должно быть приятно иметь сильного лидера с умом», — предположил другой читатель.

Некоторые пользователи сравнили политику российского лидера и президента США Джо Байдена.

«Дорогой мистер Путин, ваша страна избавилась от коммунизма, а у нас он процветает благодаря Байдену, демократам, СМИ и корпорациям. <...> Будущее за вами, а нам хана», — подчеркнул пользователь.

«Я доверяю Путину больше, чем администрации Байдена», — говорится в другом комментарии.

«Президент Путин, не беспокойтесь, Запад подрывает сам себя», — написал еще один читатель портала.

Днем ранее российский лидер обратил внимание на то, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России. Он заявил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. Черноморский флот начал слежение за кораблем.

Как отметил военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов, из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова. По его мнению, у границ РФ постоянно идут учения альянса. Из-за этого возникает угроза, что НАТО может пойти на серьезную провокацию.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков поделился мнением, что учениями и действиями в Черном и Средиземном морях США и НАТО пытаются нарастить давление на Россию.

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