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МВД предложило снимать отпечатки пальцев у приезжающих в РФ трудовых мигрантов

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У тех иностранных граждан, что прибывают в Россию на срок более 90 дней и приобретают гражданство РФ, могут начать собирать отпечатки пальцев. Об этом стало известно 2 ноября из законопроекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов.

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Кроме того, отпечатки пальцев планируют собирать у трудовых мигрантов, прибывающих в Россию.

«Направлению для хранения в дактилоскопическом массиве органов внутренних дел подлежит дактилоскопическая информация <…> 8.16. Об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, в том числе при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу», — сказано в документе.

Днем ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что необходимо ввести обязательную геномную регистрацию всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.

Также Бастрыкин заметил, что в данный момент миграцию регулирует множество нормативных актов, и их большое количество представляет определенную сложность, поэтому необходимо кодифицировать миграционное законодательство.

Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Сейчас обязательную геномную регистрацию должны проходить лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Геномная регистрация регулируется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» 2008 года.

13 октября стало известно, что МВД России подготовило ряд изменений в правила миграционного учета для обучающихся в российских вузах и получивших особый правовой режим иностранных студентов.

11 октября первый замминистра МВД Александр Горовой заявил, что ведомство разрабатывает новые правила для въезда иностранцев. Горовой отметил, что биометрическую регистрацию, медицинское освидетельствование, оформление полиса страхования и подбор потенциальных работодателей предлагают вынести за пределы России. По словам замминистра, для обеспечения контроля за пребыванием иностранцев будет введен надзор и усовершенствуются меры профилактического характера. Кроме того, иностранцы будут принимать «соглашение о лояльности».

О том, что МВД готовит для иностранцев новый порядок въезда и выезда из России, 8 октября рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отмечал необходимость сделать процедуры въезда и выезда прозрачными. Согласование документа, по словам Лаврова, займет еще несколько месяцев.

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