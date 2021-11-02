Фермерам в Свердловской области окажут поддержку на 320 млн рублей

Правительство Свердловской области выделит дополнительные субсидии на 320 млн рублей фермерам, чьи хозяйства пострадали от засухи. Средства предназначены для возмещения части затрат на производство молока, на техническую и технологическую модернизацию и инновационное развитие сельскохозяйственного производства на Среднем Урале, сообщает департамент информполитики региона.

Нормативную базу для выделения денег уже прорабатывают, пишет ТагилСити.Ру. Помимо этого, власти Свердловской области направят заявку на получение дополнительных средств из федерального бюджета для компенсации части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота.

В Хабаровском крае планируется увеличение поголовья крупного рогатого скота. Производители закупают племенных животных благодаря государственной поддержке. До конца 2019 года в регион поступит около 250 особей крупного рогатого скота из Воронежской, Свердловской областей и Алтайского края. Это молодые коровы молочного направления. В начале 2020 году предприятия закупят еще свыше 400 нетелей мясного и молочного направлений. Около половины расходов производители обеспечивают благодаря программам государственной поддержки.