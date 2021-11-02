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В Европарламенте оценили ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации

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Появление в Евросоюзе фейковых сертификатов о вакцинации от коронавируса — это продолжение истории с поддельными тестами на наличие COVID-19. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал «Известиям» депутат Европарламента Иоахим Кус.

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«Что касается фейковых сертификатов о вакцинации, это продолжение истории с подделками тестов на COVID-19. Теперь руководству ЕС будет сложно избавиться от теневого сектора, занимающегося продажей поддельных сертификатов. Необходимы новые средства борьбы», — отметил он.

Депутат бундестага Вольфганг Виле в беседе с «Известиями» также подчеркнул, что торговля поддельными сертификатами должна преследоваться властями в судебном порядке.

«Если фейковые документы продаются в большом количестве, это должно быть сигналом тревоги для политиков, которые всё больше внимания уделяют прямым и косвенным призывам к вакцинации», — добавил политик.

Ранее в этот день стало известно, что ЕС заинтересовался ходом расследования фальсификации ковид-сертификатов в том числе и в России. В представительстве Евросоюза заявили, что ждут от властей определенных мер по пресечению подобного явления.

Распространение на территории ЕС поддельных документов — российских QR-кодов или цифровых COVID-сертификатов Евросоюза — незаконно и наказуемо. О мошеннических схемах продаж европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса в даркнете сообщила «Лаборатория Касперского».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что любая подделка документов должна караться по закону, подделка сертификатов о вакцинации стала предметом особой озабоченности правоохранительных органов в РФ.

По мнению представителя Кремля, фальшивые сертификаты не осложнят возможное взаимное признание этих документов.

Специалисты международной компании по кибербезопасности рассказали 1 ноября о возможности купить за $300 поддельный электронный документ, выбрав страну вакцинации и один из одобренных на территории Евросоюза препаратов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson или Moderna.

29 октября стало известно, что страны «большой двадцатки» разделяют мнение о важности взаимного признания сертификатов о вакцинации. Это существенно ускорило бы восстановление экономики и улучшило качество жизни граждан.

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