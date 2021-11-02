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Подростка госпитализировали с переломами из детского дома в Москве

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Подростка, имеющего особенности в развитии, госпитализировали с переломами после происшествия в детском доме на юго-западе Москвы. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает РЕН ТВ.

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У ребенка были диагностированы закрытый перелом левого бедра, а также закрытый перелом костей правой голени. Кроме того, у 15-летнего мальчика случился приступ эпилепсии.

По факту происшествия проводится проверка.

20 октября в Красноярске был найден мертвым воспитанник детского дома. Тело 16-летнего подростка было найдено возле одного из домов по проспекту имени Газеты «Красноярский рабочий» в пятницу, 15 октября. Предварительно установлено, что школьник был воспитанником Лесосибирского детского дома.

В день гибели он приехал из Лесосибирска в Красноярск вместе с другом. Во время прогулки мальчик споткнулся о бордюр и упал, в результате чего скончался на месте. При осмотре признаков криминального характера смерти не обнаружено.

В апреле этого года в Томской области было возбуждено три новых уголовных дела в связи с гибелью 15-летнего воспитанника детского дома-интерната в Молчановском районе. Тело подростка было найдено 19 декабря 2020 года в помещении группы специализированного учреждения «Тунгусовский детский дом-интернат».

Тогда следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В ходе расследования установлено, что на 15-летнего воспитанника интерната сел сверху другой 17-летний воспитанник, перекрыв ему органы дыхания. Мальчик скончался от асфиксии.

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