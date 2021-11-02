В МИД России призвали мировое сообщество обеспечить защиту журналистов

Мировому сообществу необходимо объединить усилия в деле обеспечения права на свободу выражения мнений и принять усилия по защите журналистов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой по случаю Международного дня прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов.

«Печальная статистика совершенных на корреспондентов нападений и их убийств в связи с осуществлением своих профессиональных обязанностей наблюдается в различных государствах, в том числе не охваченных конфликтами», — указано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 2 ноября.

Как отметила Захарова, за последние 10 лет около 1 тыс. представителей СМИ по всему миру были убиты из-за их профессиональной деятельности. При этом она подчеркнула, что особую тревогу вызывает ситуация в тех государствах, где наблюдается халатное отношение к правонарушениям против сотрудников «неугодных» властям СМИ. Такая позиция властей стимулирует рост агрессии в адрес журналистов, «создает всё новые предпосылки для запугиваний, притеснений и насилия».

По словам представителя внешнеполитического ведомства, без надлежащего исполнения СМИ своей профессиональной деятельности невозможно функционирование демократического государства, налаживания диалога между культурами, поддержания мира и благополучия в обществе.

«В этот день считаем особенно важным вновь напомнить о необходимости совместных усилий всего международного сообщества в деле обеспечения права на свободу выражения мнений, принятия всеми государствами исчерпывающих мер по защите журналистов от преступных посягательств и создания для них безопасных условий работы», — добавили в МИД России.

13 октября президент России Владимир Путин указал на то, что ситуация, когда в мире преследуют журналистов, ненормальна. Он также обратил внимание на количество погибших и пострадавших журналистов по всему миру.