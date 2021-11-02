Первую очередь молочной мегафермы в Приамурье намерены ввести в 2022 году

В Амурской области в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию первую очередь одной из крупнейших молочных мегаферм региона, которая строится в Ивановском районе. Об этом сообщает региональное правительство.

В первую очередь строительства входит коровник на 1 тыс. голов, доильно-молочный блок с административно-бытовыми комплексами, родильное отделение с сухостоем, а также телятник на 336 голов.

На сегодняшний день возведены временные здания и сооружения, проведены сети, забиты скважины. Завершаются работы по устройству фундаментов. До конца декабря планируется успеть смонтировать металлические каркасы на коровник и доильно-молочный блок с административно-бытовыми комплексами, пишет Амурская Служба Новостей.

Инвестпроект реализуется при поддержке правительства региона. Его стоимость составляет 1,73 млрд рублей. Предполагается, что на первом этапе будет создано 40 новых рабочих мест, а после выхода на полную мощность число рабочих увеличится до 70.

Мегаферма создается на базе уже действующего агропредприятия «Луч». Она рассчитана на 2,4 тыс. голов дойного стада. После завершения работ ферма станет крупнейшим предприятием по производству молока в области.

«Порядка 347,3 млн рублей выделено из регионального бюджета для своевременной и качественной реализации инвестпроектов. Средства распределены по трем направлениям — на удешевление стоимости строительства животноводческих комплексов, приобретение племенного скота и оборудования», — отметил губернатор Василий Орлов.