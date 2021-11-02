Джонсон дал оценку отношениям Великобритании и России

Премьер Великобритании Борис Джонсон 2 ноября охарактеризовал отношения России и Великобритании, назвав их неоднозначными, пишет «РИА Новости».

Ранее, 25 октября, Джонсон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что политики обсудили климатическую повестку, а также Афганистан.

Британский премьер приветствовал шаги, предпринятые Россией для достижения чистого нуля по выбросам газа к 2060 году, а также отметил важность того, чтобы любое признание талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) зависело от их поведения, включая уважение прав человека.

В Кремле уточнили, что, помимо прочего, президент РФ подробно изложил премьеру Великобритании российский подход к урегулированию конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений.

Лидеры обменялись мнениями по Афганистану. При обсуждении этой темы Путин информировал об итогах состоявшихся на прошлой неделе в Москве консультаций расширенной тройки и встречи в рамках московского формата. Кроме того, Путин и Джонсон высказались в пользу сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее, 26 августа, посол России в Британии Андрей Келин заявил, что Москва не будет настаивать на улучшении отношений с Лондоном, если Великобритания к этому не готова. Дипломат также сообщил, что сожалеет из-за отсутствия диалога России и Великобритании по кибербезопасности.

При этом весной Келин заявил, что Россия и Великобритания продолжают сотрудничать по ряду вопросов, однако в политической плоскости отношения между странами являются «практически мертвыми». Ответственность за уничтожение основной части отношений дипломат возложил на Лондон.