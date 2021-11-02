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QR-коды для посещения ТЦ и ресторанов в Омской области введут с 4 ноября

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В Омской области для посещения торговых центров и объектов общественного питания с 4 ноября вводятся система QR-кодов. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.

«С 4 ноября расширяется перечень сфер, где будут необходимы QR-коды для доступа. Это организации общественного питания (за исключением служб на вынос), торговые центры и торгово-развлекательные центры (кроме расположенных в них продовольственных магазинов, аптек и салонов связи), а также парикмахерских», — сказано в сообщении.

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По информации правительства, на внеочередном заседании регионального оперативного штаба обсуждалось предложение главы Омского отделения Роспотребнадзора Александра Криги о введении полного запрета на работу некоторых отраслей на территории Омской области.

«По итогам обсуждения​ предложений Роспотребнадзора и обращений омского бизнеса было принято решение не ограничивать работу ряда отраслей», — добавили в пресс-центре.

Ранее во вторник стало известно, что в Санкт-Петербурге введут QR-коды для имеющих антитела и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 горожан. Уточняется, что поданные горожанами заявления будет рассматривать специальная комиссия.

К настоящему времени почти все регионы РФ ввели QR-коды для посещения общественных мест. В семи субъектах РФ система еще пока не запущена. Требование не действует в республиках Алтай и Калмыкия, в Брянской, Томской, Сахалинской и Тюменской областях.

30 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что скорость вакцинации от COVID-19 в России выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. Кроме того, он рассказал, что отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

29 октября QR-коды для посещения общественных мест ввели в Ненецком автономном округе. С этого дня они необходимы при посещении спортобъектов, организаций дополнительного образования, объектов культуры, кинотеатров, заведений общепита, салонов красоты, спа, саун.

28 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о введении в регионе QR-кодов для посещения бань, саун, торговых и торгово-развлекательных комплексов. Также для входа в эти учреждения можно будет предъявить справку о перенесенном заболевании или документ о противопоказаниях к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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