Эксперт оценил вероятность войны между Индией и Китаем

Едва ли растущая напряженность между Индией и Китаем в приграничных районах выльется в войну между двумя ядерными державами. Об этом профессор китаеведения в Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели Шрикант Кондапалли заявил во вторник, 2 ноября.

Он напомнил, что Индии и Китаю в ходе последних переговоров не удалось прийти к договоренностям по размежеванию войск в долине Ладакх, и страны продолжили наращивать свой контингент вдоль так называемой линии фактического контроля на индийско-китайской границе.

«Трудно предположить какие-либо [локальные] боестолкновения, поскольку обе стороны провели значительную мобилизацию войск», — сказал Кондапалли в беседе с порталом Lenta.Ru.

Эксперт отметил, что оба государства мобилизовали десятки тысяч военнослужащих, а Китай развернул впечатляющую военную инфраструктуру в этом регионе.

Также, несмотря на то что Индия и Китай заявляли, что не будут использовать ядерное оружие первыми, руководство обеих стран предупреждало, что не исключает применения обычных видов стратегических вооружений.

КНР и Индия находились на грани серьезного столкновения в приграничном районе в регионе Кашмир в мае 2020 года. Тогда в долине Ладакх пограничники Индии и Китая, вооруженные палками и камнями, сошлись врукопашную. В драке участвовали около 500 человек с обеих сторон, несколько десятков погибли. Ответственность за произошедшее стороны по традиции возложили друг на друга.

Ранее в этот день директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Индия, Китай и ряд других партнеров России могут стать первыми покупателями зенитной ракетной системы нового поколения С-500, сообщается на сайте aif.ru.

По словам Шугаева, Индия является давним стратегическим партнером России, уже заключен контракт на поставку из РФ зенитных ракетных систем С-400, и до конца года Индия получит первый дивизион этой системы.

Директор ФСВТС также рассказал, что порядка 10 стран проявляют к покупке С-400 «весьма живой интерес».

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отметил, что возможность продажи российских ракетных комплексов С-500 в другие страны не исключена. По его словам, они обладают значительными преимуществами по сравнению с комплексами предыдущих поколений и могут заинтересовать иностранные государства, в том числе Индию и Китай, пишет REGNUM.