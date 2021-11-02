Прямой эфир
Мир
Число погибших в результате нападения на госпиталь в Кабуле возросло до 23
Мир
Посольство РФ выясняет обстоятельства крушения Ан-26 в Южном Судане
Мир
Молдавия погасила часть долга перед «Газпромом»
Экономика
Цена газа в Европе выросла на 2% на отказе «Газпрома» от доптранзита через Украину
Мир
На Украине призвали Зеленского запретить россиянам въезд в страну
Общество
Главы еще трех регионов России заявили о возможном продлении нерабочих дней
Общество
Перепись населения продлят на «Госуслугах» до 14 ноября
Политика
В Крыму отреагировали на назначение Яроша советником главнокомандующего ВСУ
Экономика
Аналитики предрекли новостройкам в Москве снижение цен на 15-20%
Мир
Глава СНБО назвал дезинформацией данные о российских танках на границе

Эксперт оценил вероятность войны между Индией и Китаем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Едва ли растущая напряженность между Индией и Китаем в приграничных районах выльется в войну между двумя ядерными державами. Об этом профессор китаеведения в Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели Шрикант Кондапалли заявил во вторник, 2 ноября.

«Прометею» добавят огня: С-500 получит новые ракеты-перехватчики
Зенитная система сможет сбивать даже гиперзвуковые летательные аппараты

Он напомнил, что Индии и Китаю в ходе последних переговоров не удалось прийти к договоренностям по размежеванию войск в долине Ладакх, и страны продолжили наращивать свой контингент вдоль так называемой линии фактического контроля на индийско-китайской границе.

«Трудно предположить какие-либо [локальные] боестолкновения, поскольку обе стороны провели значительную мобилизацию войск», — сказал Кондапалли в беседе с порталом Lenta.Ru.

Эксперт отметил, что оба государства мобилизовали десятки тысяч военнослужащих, а Китай развернул впечатляющую военную инфраструктуру в этом регионе.

Также, несмотря на то что Индия и Китай заявляли, что не будут использовать ядерное оружие первыми, руководство обеих стран предупреждало, что не исключает применения обычных видов стратегических вооружений.

КНР и Индия находились на грани серьезного столкновения в приграничном районе в регионе Кашмир в мае 2020 года. Тогда в долине Ладакх пограничники Индии и Китая, вооруженные палками и камнями, сошлись врукопашную. В драке участвовали около 500 человек с обеих сторон, несколько десятков погибли. Ответственность за произошедшее стороны по традиции возложили друг на друга.

Ранее в этот день директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Индия, Китай и ряд других партнеров России могут стать первыми покупателями зенитной ракетной системы нового поколения С-500, сообщается на сайте aif.ru.

По словам Шугаева, Индия является давним стратегическим партнером России, уже заключен контракт на поставку из РФ зенитных ракетных систем С-400, и до конца года Индия получит первый дивизион этой системы.

Директор ФСВТС также рассказал, что порядка 10 стран проявляют к покупке С-400 «весьма живой интерес».

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отметил, что возможность продажи российских ракетных комплексов С-500 в другие страны не исключена. По его словам, они обладают значительными преимуществами по сравнению с комплексами предыдущих поколений и могут заинтересовать иностранные государства, в том числе Индию и Китай, пишет REGNUM.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021