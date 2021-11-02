В Пермском крае не будут использовать «Спутник Лайт» для первичной иммунизации

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» временно не будет использоваться для первичной иммунизации граждан в Пермской области. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Согласно Временным методическим рекомендациям «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», принятым Министерством здравоохранения Российской Федерации 30 октября, вакцина «Спутник Лайт» не будет использоваться для первичной иммунизации граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Спутник Лайт» будет использоваться только для ревакцинации или после перенесенного COVID-19.

Для первичной вакцинации используются двухкомпонентные вакцины «Спутник-V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», отметили в ведомстве.

«Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор не известно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям», — отметили в министерстве.



Чтобы защитить других и себя, необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе дистанцию, использование масок, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях, добавили в сообщении.

Ранее в этот день в Минздраве РФ сообщили, что вакцинацию от коронавируса «Спутник Лайт» целесообразно использовать для ревакцинации или после перенесенного COVID-19. Для первичной вакцинации рекомендуется использование двухкомпонентных вакцин, отметили в ведомстве.

1 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о достаточном количестве вакцины «Спутник Лайт» в регионах. В этот же день президент России Владимир Путин отметил сложность ситуации с распространением COVID-19, наблюдаются рекордные показатели новых случаев заболевания. Единственным способом обезопаситься он назвал вакцинацию от инфекции.

Также в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «Спутник Лайт» можно использовать для первой вакцинации, однако степень ее эффективности отличается от «Спутника V».

Вакцина «Спутник Лайт», в отличие от «Спутника V», — однокомпонентная. Привившиеся ею жители могут получить QR-код уже после одного укола. Вакцина рекомендована тем, кто вакцинировался или переболел коронавирусом полгода назад.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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