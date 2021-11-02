Путин заявил об умении российских военных отражать атаки беспилотных аппаратов

Российские военные научились эффективно отражать атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые показали себя в конфликтах последних лет эффективным и опасным оружием. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

«Сегодня поговорим о развитии беспилотной авиации. Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии — атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем [это] достаточно эффективно», — заявил Путин на совещании с представителями вооруженных сил РФ в Сочи.

Кроме того, глава государства добавил, что на вооружении российской армии находится более 2 тыс. БПЛА. Он также указал на необходимость развивать беспилотную авиацию.

В конце сентября источники в Минобороны рассказали «Известиям», что военно-морской флот России получит БПЛА-камикадзе. Беспилотники планируется использовать для ударов по морским и наземным целям. В частности, такие изделия эффективны против легких катеров и моторных лодок. Как убежден военный эксперт Дмитрий Болтенков, такие БПЛА увеличат боевую мощь российских кораблей, морской пехоты и подразделений спецназначения.

В том же месяце Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники. Он также подчеркивал, что многие образцы российского вооружения не имеют альтернатив в мире.

По словам главы государства, российские вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс развиваются с учетом достижений науки и фундаментальных исследований, в том числе искусственного интеллекта и робототехники. В связи с этим он выразил надежду на интерес западных партнеров к российскому оружию.