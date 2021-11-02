В Свердловской области несовершеннолетним запретят посещать ТЦ без родителей

С 4 ноября в Свердловской области вводится новое ограничение в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса. Так, несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Об этом 2 ноября журналистам рассказал замглавы региона Павел Креков.

«Мы прекращаем допуск в торговые центры всех несовершеннолетних, если они идут без сопровождения родителей. Очень часто дети болеют [коронавирусом] бессимптомно, об этом порой не знают ни сами они, ни родители, поэтому они могут быть разносчиками инфекции», — сказал Креков.

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 718 новых случаев коронавируса, уточняет «Газета.Ru».

С 30 октября в Свердловской области попасть в торговые центры, места общественного питания, а также фитнес-клубы и другим места, связанные с обслуживанием граждан можно только по предъявлению QR-кода.

22 октября Креков отметил, что в регионе вводится обязательный домашний режим для пожилых граждан, которые не прошли процедуру вакцинации против коронавируса. Данное ограничение также будет действовать в отношении жителей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, добавил замгубернатора.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. При этом регионы могут ввести период нерабочих дней раньше установленного срока и продлить его в случае необходимости.

В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и другими вирусами в России имеет тенденцию к усложнению. Более месяца идет рост случаев заболеваемости COVID-19, уточнила она.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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