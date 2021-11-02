Неофициально переболевшим COVID-19 петербуржцам пообещали QR-коды

Жители Санкт-Петербурга, которые переболели COVID-19, но не обращались за медицинской помощью в районную поликлинику, смогут получить QR-код. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Он уточнил, что граждане смогут подтвердить факт перенесенного коронавируса с помощью ПЦР-теста, сделанного в момент болезни. Также жители города смогут пройти новый тест на антиген, который потвердит наличие антител к COVID-19. Данные документы нужно будет принести в поликлинику по месту жительства.

«Эти документы будут рассмотрены врачебной комиссией. Если комиссия посчитает, что предоставленной информации достаточно для того, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация об этом пациенте будет занесена в федеральный регистр, а оттуда на портал «Госуслуг», где будет оформлен QR-код», — рассказал Лисовец на пресс-конференции.

Точные сроки принятия новых мер и порядка предоставления QR-кодов жителям Петербурга не называются, дополняет «Газета.Ru».

Днем ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев коронавируса, но говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Она уточнила, что прирост новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается в 78 регионах страны, а снижение — в двух регионах.

Также в понедельник руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса может выйти на стадию плато через две недели, если россияне будут соблюдать карантинные ограничения. Действующие во время нерабочих дней ограничения должны быть эффективны, и чем они строже, тем более короткого срока достаточно, отметил эксперт.

30 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что скорость вакцинации от COVID-19 в России выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. Кроме того, он рассказал, что отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».