Резкое похолодание прогнозируют в Оренбургской области

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Оренбургской области. За сутки температура воздуха снизится на 10 градусов.

Согласно прогнозам, температура воздуха в Оренбурге 3 ноября составит до +3 градусов. К вечеру похолодает до –2 градусов. Об этом сообщает «Урал56.ру».

На территории Орска температура в дневные часы не превысит 0 градусов. В темное время суток похолодает до –5 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали морозы в Томской области в ноябре. В третьей декаде месяца похолодает до –25 градусов. При этом среднемесячная температура составит около –8...–9 градусов, что соответствует норме.