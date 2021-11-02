Вильфанд рассказал об аномальных морозах в азиатской части России

Аномальные морозы прогнозируются на обширной части азиатской территории России, температура будет ниже нормы до 14 градусов. Об этом 2 ноября заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Выпущена информация о сильных отрицательных аномалиях... В Эвенкии — там аномалия –10 градусов и минимальная температура –27 градусов. В Красноярском крае аномалии 3–9 ноября –9...–11 градусов, температура ночью –25 градусов. В Новосибирской области, Кемеровской области, в Алтайском крае аномалии от –7 до –12 градусов, температуры –21...–23, а в Республике Алтай –27 градусов», — сказал он «РИА Новости».

Кроме того, Вильфанд сообщил, что в Хакасии температура опустится до –22...–26 градусов, в Туве будет до –29 градусов, в Иркутской области столбики термометров опустятся до –32 градусов. Такие низкие температуры сохранятся до 5 ноября.

27 октября научный руководитель Гидрометцентра рассказал что температура в Европейской России к началу ноября достигнет 14 градусов. По его словам, это связано с формированием циклона на севере, а на юге антициклона.

26 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки наступления метеорологической зимы в России — после 10 ноября. После этой даты прогнозируются устойчивые отрицательные температуры и снег, сказал он.