Прямой эфир
Мир
Взрыв прогремел рядом с больницей в Кабуле
Общество
В России выявили 39 008 случаев COVID-19 за сутки
Общество
В аэропортах Москвы число задержанных и отмененных рейсов из-за тумана превысило 200
Экономика
В Кремле рассказали о наращивании поставок газа в Европу после 8 ноября
Общество
Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла в России 6 ноября
Мир
Зеленский ввел очередные санкции против граждан РФ из-за выборов в Крыму
Общество
Минздрав предложил отложить вступление в силу новых правил выдачи справок для водителей
Общество
В РФ за полгода возбудили 503 дела о подделке сертификатов о вакцинации
Экономика
Трейдер спрогнозировал подорожание нефти Brent до $130 за баррель
Общество
В Петербурге введут QR-коды для имеющих антитела к COVID-19 горожан
Сюжет:

Вильфанд рассказал об аномальных морозах в азиатской части России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аномальные морозы прогнозируются на обширной части азиатской территории России, температура будет ниже нормы до 14 градусов. Об этом 2 ноября заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Точный градус: синоптики рассказали о температуре осенью и зимой
Эксперты предупреждают о возможных аномалиях

«Выпущена информация о сильных отрицательных аномалиях... В Эвенкии — там аномалия –10 градусов и минимальная температура –27 градусов. В Красноярском крае аномалии 3–9 ноября –9...–11 градусов, температура ночью –25 градусов. В Новосибирской области, Кемеровской области, в Алтайском крае аномалии от –7 до –12 градусов, температуры –21...–23, а в Республике Алтай –27 градусов», — сказал он «РИА Новости».

Кроме того, Вильфанд сообщил, что в Хакасии температура опустится до –22...–26 градусов, в Туве будет до –29 градусов, в Иркутской области столбики термометров опустятся до –32 градусов. Такие низкие температуры сохранятся до 5 ноября.

27 октября научный руководитель Гидрометцентра рассказал что температура в Европейской России к началу ноября достигнет 14 градусов. По его словам, это связано с формированием циклона на севере, а на юге антициклона.

26 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки наступления метеорологической зимы в России — после 10 ноября. После этой даты прогнозируются устойчивые отрицательные температуры и снег, сказал он.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021