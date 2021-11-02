Audi представила обновленный седан A8

Немецкая компания Audi презентовала обновленный седан A8.

Как сообщает 2 ноября пресс-служба бренда, автомобиль получил хромированную решетку радиатора с новым узором, воздухозаборники другой формы и новые матричные фары. Сзади появились фонари иной формы.

В салоне появилась новая электронная приборная панель Virtual Cockpit. Как и прежде, справа от водителя расположены два сенсорных дисплея диагональю 10,1 и 8,6 дюйма, которые отвечают за управление мультимедиа и настройками климатической системы.

Автомобиль оснащается 3,0-литровым дизельным двигателем мощностью 286 л.с. также седан доступен с 3,0- и 4,0-литровыми бензиновыми моторами, выдающими 340 л.с. и 460 л.с. соответственно. Также модель будет предлагаться в версии S8 c с 4,0-литровым агрегатом, развивающим 570 л.с.

Кроме того, обновленный Audi A8 получит 462-сильную гибридную модификацию на базе 3,0-литрового бензинового мотора.

В Европе обновленный Audi A8 появится в декабре 2022 года. В Германии цены на автомобиль будут начинаться от €99,5 тыс. (8,27 млн рублей).

19 июля стало известно, что Audi планирует полностью прекратить выпуск своей самой маленькой модели A1. Компания в перспективе сосредоточится на разработке электромобилей. При этом переводить на электричество такие небольшие модели, как Audi A1, не планируется, так как это дорого и экономически невыгодно для компании. Ожидается, что начальной моделью в линейке бренда станет кроссовер Q2.