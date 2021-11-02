Премьер Украины допустил поставки электричества из Белоруссии

Соглашения об импорте электроэнергии из Белоруссии на Украину пока не заключены, но их подписание возможно в будущем. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил на брифинге украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Возможность импорта [электроэнергии — Ред.] из Белоруссии физически составляет 900 МВт. Если между собой компании договорятся о таком сотрудничестве, то, очевидно, физически оно возможно. Пока соглашений об этом нет», — заявил Шмыгаль.

Премьер-министр напомнил, что физически импорт электроэнергии из Белоруссии в Украину возможен, так как с 1 ноября был снят соответствующий запрет.

27 октября в «Укрэнерго» сообщили, что восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступной мощности для импорта электроэнергии из РФ в ноябре. Согласно данным, которые привела компания, Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии также и из Белоруссии. Уточнялось, что госкомпания «Энергоатом» выкупила сечение для импорта в ноябре электроэнергии из Белоруссии мощностью 885 из 900 доступных МВт.

Ранее, 29 сентября, украинская Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) продлила до 1 ноября запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Тогда как предыдущий запрет на поставки электроэнергии на Украину из Белоруссии и России действовал с 26 мая по 1 октября.

В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Таким образом Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.

1 февраля 2021-го Украина возобновила импорт электроэнергии из России, а 5 февраля Киев экстренно обратился к Минску с просьбой о поставках электричества. Вместе с тем украинская сторона заявляла о намерении отказаться от этих поставок.

20 октября Национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, в котором указала на сложившуюся на рынках энергетических ресурсов в стране катастрофическую ситуацию. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в 4–5 раз выше, чем у их конкурентов.