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На Украине призвали Зеленского запретить россиянам въезд в страну

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Бывший руководитель одесского отделения организации националистического толка «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) Сергей Стерненко призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить россиянам въезд в страну. Он создал соответствующую петицию, текст которой опубликован на сайте представительства главы государства 2 ноября.

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«Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение вызовного режима», — говорится в тексте петиции.

Кроме того, Стерненко задался вопросом о том, как Зеленский будет «оправдывать открытые границы с оккупантами».

«Составил тут петицию. Об ограничении права въезда на территорию Украины гражданам государства-агрессора РФ. Очень интересно наблюдать, как Зеленский будет оправдывать открытые на восьмом году войны границы с оккупантами», — написал он на своей странице в Facebook и попросил поддержать его.

На данный момент петицию подписали свыше 1,9 тыс. человек. Если обращение соберет 25 тыс. подписей, его должен будет рассмотреть глава государства.

Ранее в этот день Зеленский ввел в действие новый санкционный пакет против России. В частности, под ограничения попали граждане РФ, умеющие отношение к организации и проведению выборов в Госдуму на территории Крыма.

Санкции были приняты на заседании Совбеза Украины 15 октября. В общей сложности четырьмя указами они введены против 140 физических и 50 юридических лиц, которые были причастны к организации выборов в Госдуму в Крыму и в связи с голосованием на них жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия. Он отметил обострение ситуации в Донбассе.

29 сентября правительство Украины утвердило стратегию «деоккупации Крыма». Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев в этом вопросе взаимодействует со странами-партнерами и международными организациями.

10 октября советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что у страны есть возможность вернуть Крым за «пять минут». По его словам, Киев даст Москве «возможность урегулировать конфликт», а также «решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти» из Крыма.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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