Тарифы в общественном транспорте вырастут в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону увеличение стоимости проезда в общественном транспорте является необходимостью, заявил глава департамента транспорта Христофор Ермашов.

«У перевозчиков затраты выросли в несколько раз. Они просили увеличить стоимость до 45 рублей, но эта цена не обоснована», — уточнил Ермашов.

Он добавил, что стоимость вырастет до 29 рублей по транспортной карте, до 30 рублей — по банковской, пишет RostovGazeta. Если платить наличкой, то проезд составит 32 рубля.

Во Владивостоке в этом году будет введен дифференцированный тариф для оплаты проезда в общественном транспорте. Он подразумевает разные суммы оплат при наличном и безналичном расчетах. На первом этапе изменения коснутся автобусов, в дальнейшем — электротранспорта. Стоимость проезда по дифференцированному тарифу будет определена в ближайшее время.