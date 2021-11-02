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«Одноклассники» обновили сервис «Моменты»

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Социальная сеть «Одноклассники» к годовщине сервиса «Моменты» представила крупное обновление. Теперь пользователям доступны настройки приватности при публикации исчезающих фото и видео, возможность отвечать на моменты с помощью личных сообщений и публикация нескольких фотографий сразу в виде музыкального слайд-шоу. За год с момента запуска «Моментов» ежемесячная активная аудитория сервиса достигла 26 млн пользователей и составляет уже более половины аудитории всей социальной сети в России.

Благодаря новым настройкам приватности пользователи смогут самостоятельно определять степень конфиденциальности публикаций внутри сервиса. Теперь при публикации можно скрыть фото и видео от определенных пользователей или показать их только избранным друзьям. По умолчанию просмотр моментов доступен всем друзьям и подписчикам пользователя. Кроме того, в ближайшее время ОК запустят возможность опубликовать моменты, которые будут видны всем пользователям соцсети.

Также ОК добавили возможность отвечать на моменты личным сообщением, ранее это можно было сделать только с помощью своих ответных моментов. Теперь при ответе на публикацию пользователь сможет отправить текстовое сообщение в личную переписку.

Для пользователей Android-приложения ОК доступна функция слайд-шоу: сервис автоматически создает видео с фоновой музыкой из нескольких фотографий. Фоновая музыка была написана специально для сервиса, композиция в слайд-шоу выбирается автоматически.

Владимир Кочетков, директор по проектам ОК: «Сервис «Моменты» отметил свою первую годовщину. За этот год пользователи ОК стали активно вовлекаться в конкурсную механику сервиса и наблюдать за моментами друзей и селебрити. По итогам внутреннего опроса пользователей из тех, кто смотрит моменты, 67% постоянно просматривают публикации друзей, и еще 33% с интересом наблюдают за моментами других пользователей. При этом 53% пользователей, которые размещают моменты, нравится получать реакции и просмотры от друзей и близких».

Число просмотров моментов в месяц достигло 460 млн, а количество реакций пользователей на них — 48 млн. Чаще всего моменты публикуют пользователи из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Ранее ОК представили публичный API (программный интерфейс приложения) для «Моментов». С его помощью из внутренних приложений ОК пользователи могут использовать функцию публикации поста одновременно в ленту и в виде момента.

ОК запустили «Моменты» в октябре 2020 года как возможность публиковать исчезающие фото и видео и соревноваться с друзьями в популярности с помощью интерактивного рейтинга. В июле 2021 года «Одноклассники» запустила тематические конкурсы — новую возможность для обмена интересным контентом в сервисе «Моменты».

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