Шереметьево вошло в плановый режим работы

Метеоусловия в районе аэропорта Шереметьево нормализовались, аэропорт перешел в плановый режим работы. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщили в пресс-службе столичной воздушной гавани.

«Международный аэропорт Шереметьево в связи с нормализацией метеоусловий с 13:05 мск перешел в плановый режим работы и обеспечивает взлетно-посадочные операции согласно расписанию и с учетом оперативной обстановки», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В воздушной гавани добавили, что регистрация и обслуживание пассажиров в терминалах аэропорта выполняет в штатном режиме.

По данным РЕН ТВ, туман в большинстве районов Москвы по-прежнему не рассеялся, однако на юго-востоке столицы на Волгоградском проспекте пелена уже не такая густая. Ближе к центру города в районе Садового кольца видимость значительно хуже.

Густой туман окутал улицы столицы ночью. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

В московских аэропортах из-за непогоды отменили десятки рейсов. По состоянию на 14:44 мск, в аэропорту Внуково 64 рейса задержаны, шесть отменены. В «Домодедово» 73 рейса задержаны, пять отменены. В «Шереметьево» задержаны 29 рейсов, 11 отменены.

Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.