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В столичной ГИБДД назвали чаще всего нарушающие ПДД автомобили

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В Москве по итогам III квартала 2021 года правила дорожного движения чаще всего нарушали владельцы автомобилей Kia: зарегистрировано 700 тыс. случаев нарушений ПДД. Об этом 2 ноября сообщает официальный Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

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Второе место занимают автомобили Mercedes-Benz. Всего в III квартале этого года водители таких машин нарушали ПДД в Москве 621,3 тыс. раз. На третьем месте находится BMW — 609,8 тыс. нарушений.

В список также вошли Volkswagen (540,5 тыс.), Hyundai (509,6 тыс.), Toyota (471,5 ед.), Skoda (339,3 тыс.), Audi (274,5 ед.), Nissan (273,6 ед.), Ford (239 ед.).

В Госавтоинспекции призвали автомобилистов соблюдать ПДД, так как эти сотни тысяч нарушений могли послужить причиной дорожных аварий или стать сопутствующим фактором тяжелых последствий в случае ДТП.

В конце октября стало известно, что в Москве с начала 2021 года зарегистрировано 679 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых 32 человека погибли и 727 получили различные ранения.

Всего с января по октябрь инспекторами дорожно-патрульной службы выявлено и пресечено более 95 тыс. правонарушений со стороны водителей, управляющих мототранспортом.

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