Около 70 самолетов ушли на запасной аэродром из-за тумана в Москве

Около 70 самолетов не смогли сесть в аэропорту назначения из-за погодных условий в Москве и ушли на запасные аэродромы. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одном из аэропортов.

«По состоянию на 13:40 [ушло на запасной аэродром] около 70 самолетов», — сообщил источник.

Отмечается, что в качестве запасного аэродрома командир самолета в случае необходимости может выбрать как другую воздушную гавань в Москве, так и уйти на посадку в другой город.

2 ноября сотрудники Госавтоинспекции столицы сообщили, что автомобилистам лучше отказаться от поездок на личном транспорте в связи с плохой видимостью на дорогах Москвы из-за тумана.

Густой туман окутал улицы столицы ночью. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

В московских аэропортах из-за непогоды отменили десятки рейсов. По состоянию на 14:29 мск, в аэропорту Внуково 70 рейсов задержаны, пять отменены. В Домодедово 69 рейсов задержаны, пять отменены. В Шереметьево задержаны 33 рейса, 11 отменены.

Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.