Прямой эфир
Мир
Взрыв прогремел рядом с больницей в Кабуле
Общество
В России выявили 39 008 случаев COVID-19 за сутки
Общество
В аэропортах Москвы число задержанных и отмененных рейсов из-за тумана превысило 200
Экономика
В Кремле рассказали о наращивании поставок газа в Европу после 8 ноября
Общество
Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла в России 6 ноября
Мир
Зеленский ввел очередные санкции против граждан РФ из-за выборов в Крыму
Общество
Минздрав предложил отложить вступление в силу новых правил выдачи справок для водителей
Общество
В РФ за полгода возбудили 503 дела о подделке сертификатов о вакцинации
Экономика
Трейдер спрогнозировал подорожание нефти Brent до $130 за баррель
Общество
В Петербурге введут QR-коды для имеющих антитела к COVID-19 горожан

Аналитики предрекли новостройкам в Москве снижение цен на 15-20%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сокращение спроса на строящееся жилье в Москве может привести к снижению цен на квадратные метры в столице на 15–20% к концу 2022 – началу 2023 года, с 236 тыс. рублей до 190–200 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков УК «Ингосстрах-инвестиции» во вторник, 2 ноября.

Квартирный разброс: Минстрой оценил, когда закончится рост цен на жильё
«Известия» выяснили, в какие сроки власти ожидают стабилизации на рынке недвижимости

Аналитики связали это с высокими темпами строительства: при объеме жилого фонда в Москве в сентябре этого года в 270 млн кв. м и среднегодовом темпе прироста населения в 0,9% потребность города в жилье составляет 3,8 млн кв. м в год. В 2019–2020 годах в столице вводили по 5 млн кв. м в год, а за первые восемь месяцев 2021-го сдали 4,3 млн кв. м, что на 53% больше, чем в прошлом году.

Высокие темпы продаж квартир в новостройках обеспечивали инвестиционный спрос, однако активность таких покупателей будет снижаться из-за повышения ключевой ставки Банком России, которое спровоцировало удорожание ипотеки и рост привлекательности других продуктов — например, облигаций, отмечают эксперты.

Они считают, что снижение инвестпривлекательности недвижимости побудит часть инвесторов продать жилье, что создаст дополнительное давление на его цену. Участники рынка — девелоперы и риелторы — полагают, что Москва избежит критического падения спроса на недвижимость.

В пресс-службе Центробанка в ответ на запрос «Известий» заявили, что не дают прогнозы по ценам на недвижимость.

В начале октября в агентстве недвижимости «Метриуме» рассказали, что средняя цена 1 кв. м в новостройках массового сегмента Москвы в сентябре была на 35% выше, чем в том же месяце прошлого года.

В третьем квартале этого года для предложения выросла на 33%. Квадратный метр жилья подорожал на 4,5%, с начала сентября — на 2,8%.

Рост цен в компании объяснили повышением строительной готовности корпусов (плановая индексация цен), а также наращиванием экспозиции преимущественно компактных квартир.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021