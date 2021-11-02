Аналитики предрекли новостройкам в Москве снижение цен на 15-20%

Сокращение спроса на строящееся жилье в Москве может привести к снижению цен на квадратные метры в столице на 15–20% к концу 2022 – началу 2023 года, с 236 тыс. рублей до 190–200 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков УК «Ингосстрах-инвестиции» во вторник, 2 ноября.

Аналитики связали это с высокими темпами строительства: при объеме жилого фонда в Москве в сентябре этого года в 270 млн кв. м и среднегодовом темпе прироста населения в 0,9% потребность города в жилье составляет 3,8 млн кв. м в год. В 2019–2020 годах в столице вводили по 5 млн кв. м в год, а за первые восемь месяцев 2021-го сдали 4,3 млн кв. м, что на 53% больше, чем в прошлом году.

Высокие темпы продаж квартир в новостройках обеспечивали инвестиционный спрос, однако активность таких покупателей будет снижаться из-за повышения ключевой ставки Банком России, которое спровоцировало удорожание ипотеки и рост привлекательности других продуктов — например, облигаций, отмечают эксперты.

Они считают, что снижение инвестпривлекательности недвижимости побудит часть инвесторов продать жилье, что создаст дополнительное давление на его цену. Участники рынка — девелоперы и риелторы — полагают, что Москва избежит критического падения спроса на недвижимость.

В пресс-службе Центробанка в ответ на запрос «Известий» заявили, что не дают прогнозы по ценам на недвижимость.

В начале октября в агентстве недвижимости «Метриуме» рассказали, что средняя цена 1 кв. м в новостройках массового сегмента Москвы в сентябре была на 35% выше, чем в том же месяце прошлого года.

В третьем квартале этого года для предложения выросла на 33%. Квадратный метр жилья подорожал на 4,5%, с начала сентября — на 2,8%.

Рост цен в компании объяснили повышением строительной готовности корпусов (плановая индексация цен), а также наращиванием экспозиции преимущественно компактных квартир.