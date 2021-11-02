В аэропорту Ханоя столкнулись два самолета

В аэропорту столицы Вьетнама Ханоя столкнулись два самолета. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает местное издание VN Express.

Отмечается, что самолет вьетнамской авиакомпании Bamboo Airways должен был вылететь по маршруту Ханой– Фукуок. Однако на взлетно-посадочной полосе он хвостом задел кабину другого самолета, стоявшего в аэропорту.

Оба воздушных судна получили незначительные повреждения, пассажиров пересадили на другой рейс.

В результате инцидента никто не пострадал.

Как отметил глава управления гражданской авиации Вьетнама Динь Вьет Тханг, пилот, допустивший ошибку, отстранен от работы из-за халатности до проведения официального расследования.

Ранее, 2 апреля, в аэропорту Сургута Ханты-Мансийского автономного округа произошло столкновение двух самолетов ATR-72 и Як-40. Отмечалось, что при техническом обслуживании самолетов у воздушного судна ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошло самопроизвольное движение. В момент столкновения самолетов на борту не было пассажиров и экипажа, пострадавших нет.