Подготовка фонтанов к зиме началась в Тамбове

Бригады начали подготовку фонтанов к зимнему периоду в Тамбове. Все конструкции уже отключены от водоснабжения.

По данным дирекции благоустройства и озеленения, всего в Тамбове установлен 21 фонтан. Из чаш слили всю воду, рабочие демонтировали часть оборудования. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Чтобы предотвратить намокание и поломку оборудования, все фонтаны будут накрыты.

Первым законсервируют фонтан на территории дома-усадьбы Асеевых. После этого к зимовке подготовят фонтаны в сквере Петрова, на Набережной, в парке Победы, а также на улице Мичуринской.

Ранее о консервации фонтанов сообщили в Казани. Специалисты завершили профилактические работы и укрыли чаши к 1 ноября.