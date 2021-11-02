В России обновлен максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, опубликованных 2 ноября.

«За последние сутки подтверждено 1178 смертей», — говорится в сообщении.

В частности, в Москве скончались 98 человек, в Санкт-Петербурге — 83, в Подмосковье — 49.

За все время пандемии в России от последствий коронавируса скончались 240 871 человек.

Ранее, 1 ноября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости ускорить вакцинацию от COVID-19 в 10 российских регионах. Также он отметил, что введенный президентом России Владимиром Путиным режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты.

В тот же день руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев коронавируса, но говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Она уточнила, что прирост новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается в 78 регионах страны, а снижение — в двух регионах.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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