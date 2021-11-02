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Песков: сообщения о переброске российских танков к границе Украины являются вбросом

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Опубликованные американским изданием Politico спутниковые снимки российских танков якобы у границ с Украиной являются «некачественными вбросами». Об этом 2 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, качество публикаций не достойно комментариев.

«Там речь идет о границе с Украиной, а показывают границу с Белоруссией. Не стоит тратить время на знакомство с некачественными вбросами», — сказал представитель Кремля.

Как он напомнил, передвижение армии по территории России касается только Москвы. РФ не представляет опасности и никому не угрожала.

«Наша страна на фоне экспансионистских тенденций со стороны НАТО всегда принимала и будет принимать меры по обеспечению собственной безопасности», — заключил Песков.

Ранее в этот день военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя статью издания Politico, напомнил, что в районе Ельни дислоцирована 144-я гвардейская мотострелковая дивизия. В беседе с «Известиями» он уточнил, что части и подразделения этой дивизии также есть в Брянской и Смоленской областях, добавив, что дивизию начали формировать еще в 2014 году.

Как напоминает «Газета.ru», Смоленская область граничит с Белоруссией, но у нее нет границы с Украиной.

Статья Politico под названием «Спутниковые снимки показывают очередное наращивание российской военной мощи вблизи Украины» была опубликована 1 ноября. снимки, сделанные Maxar Technologies, демонстрируют наращивание бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии, а также наземных войск, сосредоточенных вблизи города Ельня, говорилось в материале.

В тот же день президент России Владимир Путин на совещании в Сочи по оборонной тематике заявил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации. Он обратил внимание, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ страны.

Сообщения о якобы переброске части российских сил на западном фланге России, в частности к границе с Украиной, появились 30 октября и на страницах американской The Washington Post. Ссылаясь на европейских и американских чиновников, издание назвало перемещение российского военного контингента по своей территории необычным.

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