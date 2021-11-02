СК начал проверку по факту гибели рабочего в Оренбургской области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 60-летнего рабочего в Оренбургской области. По предварительной версии, мужчина отравился веществами в резервуаре сепаратора.

Трагедия произошла 1 ноября на территории цеха ПАО «Орскнефтеоргсинтез». По данным правоохранительных органов, мастер участка проводил работы по проверке сепаратора. Смерть наступила в результате отравления, пишет РИА «Оренбуржье».

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли необходимые документы. Также проведен опрос сотрудников организации, которые отвечают за соблюдение на производственном объекте правил охраны труда.

В конце октября в Североморске (Мурманская область) было возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при обрушении траншеи. Укрепления стенок траншеи не были установлены, когда мужчина находился на глубине больше 2 м.