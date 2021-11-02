Памятник «Воин-освободитель» отреставрировали под Калугой

В городе Кондрове Калужской области завершили реставрацию памятника «Воин-освободитель». Перед началом строительства новой школы памятник демонтировали и отправили на восстановительные работы. После реставрации его вернули на прежнее место.

На постаменте — плиты с высеченными на них именами учителей и учеников школы, которые погибли в период Великой Отечественной войны. Также есть плита, посвященная памяти выпускника школы, погибшего во время боевых действий в Афганистане, пишет газета «Весть».

Весной в Калужской области высадили около 8 тыс. елей в память о партизанах Дзержинского района. С 9 октября по 30 декабря 1941 года район оккупировали немцы. В это время в подполье действовали три отряда общей численностью 167 человек.