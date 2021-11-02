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Доля кроссоверов на российском рынке превысила 50%

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В России с января по сентябрь 2021 года было продано почти 587 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Это составляет 50,2% от общего объема реализации легковых автомобилей в стране. Об этом 2 ноября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Отмечается, что по итогам I квартала 2021 года доля кроссоверов и внедорожников составляла 50,4%, в первом полугодии она снизилась до 49,2%, а теперь, за 9 месяцев, снова преодолела 50-процентный рубеж.

Аналитики агентства заявили, что в России представлен широкий модельный ряд кроссоверов, в том числе недорогих. Поэтому в 2021 году их доля на рынке, в целом, будет находиться на отметке 50%.

7 октября сообщалось, что самым продаваемым кроссовером в России по итогам сентября 2021 года стал Hyundai Creta.

Всего в сентябре 2021 года россияне купили 3851 автомобиль, что на 51% ниже показателя годичной давности. На втором месте находится Toyota RAV4 с показателем 3416 проданных машин (–18%). Третье место занимает кроссовер Renault Duster — 3063 автомобиля, что на 1% меньше по сравнению с сентябрем 2020 года.

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